Plano da Otan e dos Estados Unidos é fracionar o território da Rússia, diz Latuff

247 - O chargista Carlos Latuff, em entrevista à TV 247, considerou a fala de Lula à revista Time sobre a Ucrânia, em que o ex-presidente Lula culpou tanto Putin como Zelensky pela guerra, conservadora.

Segundo Latuff, a Rússia vem há anos sendo empurrada para um conflito, o que interessa principalmente os Estados Unidos: “a resposta do Lula foi muito em cima do muro. Eu não diria que a responsabilidade pela guerra é dividida entre os dois, e sim que a responsabilidade é dos Estados Unidos, da Otan, da União Europeia e do Zelensky. Na verdade, a Rússia foi empurrada para essa guerra, justamente o que os americanos queriam", disse.

“No final das contas, o interesse que os Estados Unidos e o Ocidente têm em relação à Rússia é lotear, destruir e fracionar o território, assim como aconteceu na Iugoslávia e na Síria. Um grande território produtor de gás e petróleo, sendo fracionado e caindo nas mãos do Ocidente, é tudo que os Estados Unidos gostariam de ter”, disse.

