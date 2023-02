"Projeto da Fundação Lemann é a privatização da educação", diz Daniel Cara

Apoie o 247

247 – O cientista político e educador Daniel Cara, professor da Universidade de São Paulo, afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que o projeto da Fundação Lemann, do empresário Jorge Paulo Lemann, é a privatização da educação e disse que a influência do capital privado na educação pública é um movimento internacional. "O que eles buscam? Em primeiro lugar, reduzir o tamanho do estado na educação, diminuindo os investimentos públicos. Em seguida, tirar a gestão dos educadores e transferi-la para gestores neoliberais. Por fim, a privatização", aponta. "Há também o aspecto ideológico, de formar um indivíduo dócil às reformas de mercado. Um indivíduo neoliberal, aquele que acredita que é empreendedor de si mesmo", apresenta.

Na entrevista, ele afirmou que as teses de Paulo Renato de Souza, que foi ministro da Educação no governo FHC, são as teses da Fundação Lemann. "Ele me convidou para atuar na sua fundação – e eu neguei. Era uma tentativa de cooptação", afirma. "Lemann é inteligente. Ele sabe que o Brasil não sustenta muito tempo uma hegemonia de direita".

Cara também afirmou que o modelo de educação que está dando certo é o da China, com fortes investimentos públicos. Na entrevista, ele também criticou o atual ministro do governo Lula. "Camilo Santana precisa entender que a educação vai muito além dos atalhos oferecidos pelas fundações", apontou.

