"Qualquer voto que não seja em Lula é um voto em Bolsonaro", diz Fernando Horta

247 – O historiador Fernando Horta afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, que a burguesia brasileira está se livrando do fascismo, ao comentar as manifestações de 11 de agosto. "As elites vão se reorganizar para que o tombo não volte a se repetir", diz ele.

Na entrevista, Horta também falou sobre a inelegibilidade do ex-procurador Deltan Dallagnol. "Dallagnol colhe o que plantou. Ele merece cadeia para reparar um pouco do mal que causou ao Brasil", afirmou.

Horta também fez um apelo pela vitória no primeiro turno. "Qualquer voto que não seja em Lula é um voto em Bolsonaro", apontou. Segundo ele, as mais recentes pesquisas não justificam desespero na esquerda

