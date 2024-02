"Quanto mais se avança nessa investigação, mais se defende a democracia", diz Rubens Pereira Jr.

"Se nós não apurarmos as responsabilidades com intensidade, atos como este podem se repetir", afirma o deputado sobre as investigações sobre a intentona golpista bolsonarista edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O deputado federal Rubens Pereira Jr. (PT-MA) afirmou à TV 247 que o avanço das investigações sobre a intentona golpista bolsonarista garante a defesa da democracia brasileira. Nesta semana, a Polícia Federal deflagrou uma ampla operação sobre o 8 de janeiro de 2023 e a tentativa de golpe de Estado, atingindo Jair Bolsonaro (PL), ex-ministros, ex-assessores e militares.

“A investigação está avançando, e é uma investigação de fatos muito graves. Quanto mais se investiga, quanto mais se torna pública a investigação, mais fica evidente que havia uma organização para dar um golpe de Estado no país. E essa orquestração era patrocinada pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e todo o seu entorno. E a investigação avisa: tentar dar golpe de Estado é crime; se for praticado por agente político, continua sendo crime; se for praticado por militares, continua sendo crime. E a investigação é para todos. A lei também é para todos”, afirmou.

continua após o anúncio

O parlamentar salientou que a responsabilização dos envolvidos representa a defesa da democracia. “A defesa da nossa Constituição, da nossa democracia, é um dever de todos nós. Então quanto mais se avança nessa investigação, mais se defende a democracia. Se nós não apurarmos as responsabilidades com intensidade, atos como este podem se repetir. (...) E eu tenho a certeza de que essa é só mais uma etapa. Ainda não é o ponto de chegada. Ainda vão investigar mais. Tem mais coisas ainda para vir para a luz”.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: