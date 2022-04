"Quem começar a atacar muito o Alckmin não está defendendo a classe trabalhadora", diz Joaquim de Carvalho

Apoie o 247

ICL

247 - O jornalista Joaquim de Carvalho, em participação no Bom Dia 247 deste sábado, 16, afirmou que aqueles que fazem críticas incessantes ao ex-governador Geraldo Alckmin "em nome da classe trabalhadora", na realidade, são contra esta mesma.

O próprio Lula escolheu Alckmin para vice em sua chapa presidencial, lembrou o jornalista.

"As críticas virão, e essa é uma fragilidade, um problema. Agora, preste atenção, aquele que começar a criticar muito o Alckmin, não é porque ele/ela está querendo defender mais democracia e a integridade da classe trabalhadora. Tem que ter integridade da classe trabalhadora, e a ação tática hoje é apoiar a chapa do Lula. O Lula escolheu o Alckmin, trabalhou para isso. Quem começar a criticar muito o Alckmin não está defendendo a classe trabalhadora. Não está. É parecido com uma guerra, onde você defende a sua soberania, mas tem um cara do lado enchendo o saco, falando que o outro que está de fuzil não era para estar ali. O outro está atirando também", disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Quem está errado? Cuidado com estes. Em uma guerra, mais importante que atacar o adversário é saber quem está do seu lado na trincheira, já dizia Hemingway", completou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE