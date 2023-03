"Quem mais promove desinformação no Brasil é a velha imprensa", diz Joaquim de Carvalho

Apoie o 247

247 - Em entrevista à TV 247 neste sábado (18), o jornalista Joaquim de Carvalho criticou a proposta do secretário de Políticas Digitais do governo Lula, João Brant, que defende que as empresas donas de plataformas digitais sejam responsabilizadas pelo teor dos conteúdos que lhes rendem receitas.

Tal proposta tem o potencial de demolir os veículos jornalísticos independentes no YouTube, Google e redes sociais, dado que as plataformas poderiam optar por desmonetizar tais portais a fim de não correr riscos de serem responsabilizadas pelos conteúdos sensíveis veiculados por terceiros.

De acordo com Joaquim, por trás desta intenção do governo pode haver interesses dos veículos da mídia hegemônica, como o Grupo Globo: "quem está influenciando o debate se chama Rede Globo, defendendo os interesses das outras empresas que estão com elas. A discussão, hoje, é de [supostamente] fortalecer o chamado jornalismo profissional, mas eu faço jornalismo profissional, o 247 faz jornalismo profissional, nós vivemos disso. Que história é essa, que jornalismo profissional é esse [a que o debate se refere]? É o jornalismo com a carinha da Globo. Essa mídia corporativa".

O jornalista acrescentou que os veículos da velha imprensa foram responsáveis por espalhar desinformação política nos últimos anos, levando o país a consequências perigosas: "essa discussão está mal formatada pelo governo. Quem mais promove desinformação é a velha imprensa, que gerou um golpe de Estado, convenceu as pessoas de que a Petrobrás iria quebrar, o que era uma mentira. Convenceu a Petrobrás e vai tentar convencer a população de que o Tarcísio é um grande governador, é técnico".

"Então eu falo para você: essa discussão é perigosíssima e está mal colocada pelo governo. O governo está indo mal na área da comunicação. E está entrando no discurso da Globo, está se seduzindo pelo canto da sereia", concluiu.

