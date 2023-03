"Querem colocar uma cunha entre Lula e Haddad para tomar o governo por dentro", diz Mario Vitor Santos

Apoie o 247

247 – O jornalista Mario Vitor Santos afirmou, no programa Boa Noite 247, que está em curso uma tentativa de tomar o governo Lula por dentro, por meio de uma colonização neoliberal. Segundo ele, a estratégia consiste em apartar o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como se Haddad fosse uma barreira contra o "populismo". "Estão querendo meter uma cunha entre o Lula e o Haddad. Querem transformar o Haddad naquilo que ele não é. Ele é um lulista, um petista, está cercado de uma equipe da maior competência e é leal ao presidente", aponta.

Mario Vitor lembrou as capas de Veja e Istoé desta semana, como se Haddad fosse o "neoliberal" do governo. "Há uma operação política em curso, com um jogo de sedução, para tentar tomar por dentro o poder. Querem aparelhar e se infiltrar no governo Lula", aponta.

