"Queremos prender fascistas ou eleger Lula?", questiona Leonardo Stoppa

247 – O jornalista Leonardo Stoppa avaliou, no programa Leo ao Quadrado desta semana, em parceria com o jornalista Leonardo Attuch, que o caso Daniel Silveira foi um presente do Supremo Tribunal Federal para Jair Bolsonaro. "O STF marcou um gol contra e entregou um prato cheio para o Bolsonaro", diz ele. "Queremos prender fascistas ou eleger Lula?", perguntou.

Na avaliação de Stoppa, Bolsonaro usou o caso para se posicionar como um político contra o sistema que se levanta contra a suposta "ditadura" do STF, que não tem propriamente uma boa imagem junto à população. "Bolsonaro tem base popular mobilizada e seu eleitorado é engajado", afirma. "Bolsonaro não sofrerá impeachment a partir deste caso", acrescenta.

