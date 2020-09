‘Recuperação da economia brasileira em 2021 está ameaçada pelo teto de gastos’, afirma Paulo Nogueira Batista Jr

Economista e ex-diretor do FMI avalia: “Se você tiver realmente uma contração do gasto primário do setor público de oito pontos percentuais como está na proposta de Lei Orçamentária, eu vejo que essa recuperação não se realize, a economia continue até talvez em recessão. De onde é que viria a compensação?”, questionou. Assista edit

247 - O economista e ex-diretor do Fundo Monetário Internacional (FMI) Paulo Nogueira Batista Júnior falou à TV 247 que o Brasil pode alcançar uma retomada de crescimento em 2021 de até 3% do PIB, mas alertou que o teto de gastos ameaça esta possibilidade.

Paulo Nogueira Batista explicou que o Brasil não conseguiria uma compensação financeira em 2021 para a redução de oito pontos percentuais do gasto primário no setor público, conforme prevê a proposta de Lei Orçamentária enviada por Jair Bolsonaro e preparada pela equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes, ao Congresso Nacional. “Acredito que vai haver uma certa recuperação, que segundo as projeções que estão aí não será suficiente para repor a queda de 2020. Se espera um crescimento de 3% do PIB em 2021. Esse crescimento modesto, que sequer reporia o nível de PIB de 2019, se vê ameaçado pela política fiscal adotada em razão do teto”.

“Se você tiver realmente uma contração do gasto primário do setor público de oito pontos percentuais em relação ao PIB, de 28 para 20 como está na proposta de Lei Orçamentária que a equipe econômica mandou ao Congresso, se houver essa contração muito forte no gasto primário eu vejo que essa recuperação não se realize, a economia continue até talvez em recessão. De onde é que viria a compensação para uma redução tamanho do gasto público? Viria de onde? Do gasto privado? Será que seria suficiente? As exportações podem crescer, mas a economia brasileira, como toda economia de proporções continentais, tem um grau de abertura baixo, não se pode depender da exportação para puxar a economia como um todo. Vejo essa recuperação de 2021 ameaçada pela política fiscal que deriva da tentativa de cumprir o teto constitucional a todo custo”, falou.

Inscreva-se na TV 247 e assista à fala de Paulo Nogueira Batista Jr. na íntegra:

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.