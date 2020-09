Ricardo Coutinho: a destruição é passageira e o Brasil viverá um novo ciclo de empoderamento popular

Candidato à prefeitura de João Pessoa (PB) pelo PSB, o ex-governador Ricardo Coutinho avaliou na TV 247 que o Brasil conseguirá superar o plano de destruição do governo Jair Bolsonaro e que um “ciclo de empoderamento popular, de avanço e de desenvolvimento” será instaurado no País. Assista edit

247 - O candidato à prefeitura de João Pessoa pelo PSB e ex-governador da Paraíba Ricardo Coutinho disse, em entrevista à TV 247, que o Brasil conseguirá superar o plano de destruição do Brasil guiado pelo governo Jair Bolsonaro com “um novo ciclo de empoderamento popular, de avanço e de desenvolvimento”.

Coutinho afirmou que o caminho agora não é discutir as estratégias para a campanha presidencial de 2022, e sim debater ideias, já que Jair Bolsonaro levou a melhor na disputa de ideias em 2018, projetos esses que nem mesmo Bolsonaro sabe ao certo qual é, segundo o ex-governador.

“2022 não pode ser discutido agora, agora é preciso discutir ideias porque nós perdemos o debate de ideias durante esses anos do impeachment para cá. Bolsonaro, que nunca apresentou nenhuma ideia, e me parece que ele não tem muita capacidade para isso, ele desenvolve um conjunto de ideias. Ele talvez não saiba direito o que é, mas quem está ao seu redor desenvolve, que é a destruição desse País. A vergonha que o Brasil hoje atravessa no mundo é muito grave, nós estamos totalmente submissos a uma economia decadente, como é a dos Estados Unidos”.

“Toda destruição é passageira. Essa turma aí que destrói o Brasil, essa turma que destrói a Paraíba, essa turma que está aí meio que levando na água morna a João Pessoa, essa turma vai passar e nós vamos começar um novo ciclo de empoderamento popular, de avanço e de desenvolvimento”, acrescentou.