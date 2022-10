"Roberto Jefferson escancarou a ligação entre Jair Bolsonaro e o crime organizado", diz Fernando Horta

Apoie o 247

247 – O historiador Fernando Horta afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que a campanha de Tarcísio de Freitas cometeu crime eleitoral e que sua candidatura deve ser impugnada, ao falar sobre a farsa do falso atentado de Paraisópolis. "Tarcísio falsifica a história para se colocar como vítima de bandidos. Se a milícia entrar em São Paulo com Tarcísio, será um processo sem volta", disse ele.

Na entrevista, Horta também falou sobre o caso do bandido bolsonarista que tentou assassinar policiais federais ao receber ordem de prisão. "O caso Roberto Jefferson escancarou a ligação entre Bolsonaro e o crime organizado. E mostrou que a venda de armas não é para autodefesa", disse ele. "Exorto os policiais de bem a votar em Lula. Sociedade armada significa policial morto ou em risco", acrescentou. Horta também disse que Roberto Jefferson é o bandido de estimação de Bolsonaro e de todos os bolsonaristas.

Sobre as eleições, ele afirmou estar confiante na vitória de Lula e disse que as pesquisas mostram que o cenário está congelado no Brasil. "Simone Tebet conseguiu converter 70% de seus votos para Lula. Sua atuação é diametralmente oposta à de Ciro Gomes", pontuou.

