Rogério Anitablian: política da Ucrânia manietada pelos EUA não atende sequer aos ucranianos

247 - Rogério Anitablian, analista de conflitos internacionais no YouTube, comentou, em entrevista à TV 247, as origens do conflito armado na Ucrânia. Segundo ele, não restou alternativa a Vladimir Putin diante da absorção gradual do país do Leste Europeu na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Além disso, esta absorção não atende aos interesses reais dos ucranianos.

Os armamentos que países da aliança estavam entregando às Forças Armadas da Ucrânia “já era uma forma, ainda que não respeitando a liturgia, não-formal, de absorção da Ucrânia na Otan”, disse Anitablian. “A Ucrânia estava gradativamente sendo absorvida pela Otan”.

Após a rejeição do país do Leste Europeu às demandas russas por neutralidade e outras linhas vermelhas, “provavelmente não restou alternativa aos russos para manterem a sua condição de potência nuclear com poder dissuasório nas suas fronteiras”, prosseguiu ele.

Em relação às justificativas russas relativas à existência de laboratórios biológicos com fins não-pacíficos na Ucrânia, Anitablian prefere cautela, para não cair na mesma narrativa empregada pelos Estados Unidos no Iraque e na Síria.

“Isso não quer dizer que eu vejo com bons olhos a política da Ucrânia manietada pelo Ocidente. Essa política é perigosa para os ucranianos, que estão pagando a conta agora, e, na realidade, não atende ao interesse nacional da Ucrânia”, completou.

