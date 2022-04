Rui Costa Pimenta: Bolsonaro está se oferecendo ao mercado e o Brasil precisa defender a Petrobrás

Apoie o 247

247 – "O Brasil precisa de uma campanha em defesa da Petrobrás", diz Rui Costa Pimenta, presidente do PCO, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247. Ele afirma ainda que a escolha do lobista Adriano Pires para a presidência da empresa comprova que Bolsonaro joga para o mercado, não para a população. "Bolsonaro está se oferecendo ao mercado antes das eleições", aponta.

Rui também comentou o cenário eleitoral. "Se Eduardo Leite der certo, Bolsonaro está perdido", diz Rui. "Pode vir como propaganda enganosa do identitarismo". O político também criticou o pré-candidato do PDT. "A função do Ciro Gomes na eleição é tirar voto do Lula", afirmou. "Ciro é um impostor, com fantasia de nacionalista", afirmou. Na sua visão, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é o único candidato que "escapa ao controle do imperialismo".

