Rui Falcão: racismo é crime inafiançável e Bolsonaro deve ser preso

Apoie o 247

ICL

247 – O deputado Rui Falcão (PT-SP), que assumiu a comunicação da pré-campanha presidencial da chapa Lula-Alckmin, afirmou, em entrevista à jornalista Dhayane Santos, âncora da TV 247, que "a sociedade brasileira não deve ter nenhuma complacência com os crimes cometidos por Jair Bolsonaro". Rui Falcão se referia ao crime de racismo cometido por Jair Bolsonaro na véspera do Dia da Abolição, quando ele afirmou que negros são pesados em arrobas. "Racismo é crime inafiançável e Bolsonaro deve ser preso", afirmou.

Rui Falcão também comentou a precarização do trabalho, um dia depois da aprovação da Câmara de uma medida que permite a contratação de trabalhadores com pagamento abaixo do salário mínimo. "Muitas das mudanças que vieram com essas reformas trabalhistas são medidas absurdas, que serão revertidas pelo ex-presidente Lula logo no início do seu mandato", afirmou.

Sobre os desafios da comunicação, Rui afirmou que ainda está assumindo e que irá primeiro tomar pé da situação. Ele também falou sobre o fato de ter sido crítico à entrada do ex-governador Geraldo Alckmin como vice na chapa de Lula. "O PT tem pluralidade no debate e unidade na ação", diz ele. "Alckmin fez um excelente discurso, não há nenhum ressentimento e vamos juntos pelo Brasil".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE