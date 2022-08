Ruth Venceremos, candidata do MST: vamos disputar espaço com a bancada ruralista

Apoie o 247

247 - A pré-candidata a deputada federal do Distrito Federal pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), a educadora e drag queen Ruth Venceremos (PT) defendeu, em entrevista à TV 247, as candidaturas do movimento na eleição de 2022, disputando espaço com a bancada ruralista. Segundo Ruth, "a luta institucional é uma arena de disputa importante”.

“O Congresso Nacional tem uma bancada ruralista, tem uma bancada do agronegócio que legisla para proteger os seus e não pensando no conjunto da sociedade. É uma bancada que trabalha contra os povos indígenas, os trabalhadores e trabalhadoras rurais e sem terra”, pontuou.

Desde os 13 anos no MST, Ruth destacou a importância do movimento colocar à disposição parte do seu quadro para disputar a eleição, diante do retrocesso provocado por Bolsonaro no país.

“Eu, por exemplo, sou um quadro forjado nas lutas do movimento. Quando eu usei da arte drag queen para fazer debates políticos e a disputa na sociedade de Brasília, o movimento entendeu que foi uma sacada importante e por isso que a candidatura é da Ruth Venceremos. Nossa candidatura significa uma luta contra o apagamento histórico de pessoas LGBTQIA+ e negras nos espaços de poder”, finalizou.

