“Salvação do Brasil é a eleição de Lula e Alckmin. Sem isso não tem solução”, diz Marcelo Auler

Apoie o 247

ICL

247 - Em entrevista à TV 247 neste domingo (31), o jornalista Marcelo Auler analisou a necessidade de unir forças entre diferentes setores da sociedade e da política, mesmo que discordantes, para derrotar o bolsonarismo nas urnas em outubro e reconstruir o Estado brasileiro a partir de 2023.

"A gente precisa ter clara uma coisa: o Lula tem consciência de que ele sozinho não venceria esta eleição. Daí ele está criando essa frente muito ampla. Nós temos que juntar todo mundo porque o princípio dessa eleição é a disputa entre a barbárie, que significa Bolsonaro e sua turma, e a civilização, que nós todos que defendemos o Estado Democrático de Direito estamos acostumados", comentou Auler.

"Neste primeiro momento, a destruição do Estado foi tão grande e em tantos pontos que nós precisamos juntar os democratas, ainda que com pequenas diferenças ideológicas, uns à esquerda, outros ao centro, outros até à direita, porém democratas, não fascistas, para juntos reconstruirmos um Estado Democrático Brasileiro. E só conseguiremos isso juntos. Depois, as diferenças político-ideológicas vão se ajustar com o tempo. Mas primeiro temos que ganhar a eleição no primeiro turno e aí recomeçar a construir o Brasil", complementou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O jornalista rechaçou a ideia de que o engajamento de setores do mercado financeiro e da elite brasileira na "Carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito" diminua o valor simbólico do documento, pois todos reconhecem a urgência de que a chapa Lula-Alckmin derrote Jair Bolsonaro (PL): "Por isso eu acho que essa diferença de que “ah, tem empresário, banqueiro assinando a carta, então não tem o mesmo peso”, não. Todos têm consciência de que a salvação do Brasil hoje é a eleição de Lula e Alckmin. Sem isso, não tem solução."

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.