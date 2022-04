"Sanções contra a Rússia fracassaram completamente", diz Rui Costa Pimenta

Presidente do PCO também afirmou que vários países estão se rebelando em relação ao imperialismo edit

247 – O presidente do PCO, Rui Costa Pimenta, afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que as medidas econômicas adotadas pelos países ocidentais contra a Rússia, em decorrência da guerra na Ucrânia, não atingiram os resultados esperados. "As sanções ocidentais contra a Rússia fracassaram completamente. E muitos países estão se rebelando em relação ao imperialismo", disse ele. "O imperialismo é fascismo. Ele não se sustentaria se não fosse amparado pelo fascismo", complementou.

Rui também afirmou que os países europeus estão sendo penalizados pela guerra. "A esquerda europeia foi totalmente absorvida pela ideia da democracia e não consegue se contrapor ao imperialismo", afirmou. Tal fenômeno, na sua visão explicaria o crescimento de uma extrema direita que se coloca como anti-sistema.

