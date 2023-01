“Se Aras tivesse trabalhado, Bolsonaro teria sido detido”, diz Eduardo Guimarães

Jornalista avalia que PGR é o segundo maior responsável pela proliferação do terrorismo bolsonarista no Brasil: “sem Aras, Bolsonaro não teria conseguido agir” edit

247 - Em participação na TV 247, o jornalista Eduardo Guimarães comentou a notícia de que senadores querem investigar o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, no âmbito da CPI do terrorismo bolsonarista e afirmou que o PGR “é o segundo maior responsável”, depois de Jair Bolsonaro (PL), pelo cenário de caos no Brasil.

A fala foi feita no contexto de um debate sobre as recentes decisões do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, de prender o ex-ministro bolsonarista Anderson Torres e o ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal Fábio Augusto Vieira : “o que está ficando bem claro é que as punições e as prisões estão subindo na cadeia de comando. Tem agora a notícia de que Augusto Aras deve entrar nesta dança. Na minha avaliação, ele é o segundo maior responsável por tudo isso. Eu acho que sem Augusto Aras o Bolsonaro não teria conseguido agir”.

O jornalista afirmou que a omissão de Aras enquanto PGR possibilitou que Bolsonaro exercesse seu projeto golpista com mais liberdade: “o mais culpado de todos, evidentemente, é o Bolsonaro. Não tem de onde fugir a isso e o Alexandre de Moraes já deu várias indicações sobre isso. Agora, o segundo é o Aras, porque se o Aras fizesse o trabalho dele, o Bolsonaro teria sido detido”.

