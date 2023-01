Senadores querem investigar Aras no âmbito da CPI do terrorismo bolsonarista

Apoie o 247

ICL

247 - Senadores aliados ao presidente Lula (PT), segundo Igor Gadelha, do Metrópoles, querem investigar o procurador-geral da República, Augusto Aras, no âmbito da CPI sobre os atos terroristas promovidos por bolsonaristas em Brasília no domingo (8).

"Aras terá de ser questionado sobre os arquivamentos de pedidos de investigação contra Jair Bolsonaro por ataques do então presidente da República às instituições democráticas", diz a reportagem.

Na visão dos parlamentares, o posicionamento de Aras favorável a Bolsonaro permitiu que o então ocupante do Palácio do Planalto atacasse permanentemente o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Congresso Nacional.

A CPI já tem o número de assinaturas necessárias, mas deve ser instalada somente em fevereiro.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.