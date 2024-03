" Se os militares não forem julgados e condenados vão tentar dar outro golpe no país", diz Lindbergh Farias

Apoie o 247

247 - O deputado federal Lindbergh Farias, em entrevista à âncora da TV 247, Andréa Trus, no programa Boa Noite, da TV 247, enfatizou a importância do julgamento e condenação dos militares envolvidos em atentados durante a ditadura militar. Ele destacou que o grupo responsável por tais ações, ainda hoje ligado ao pensamento da linha dura da época, representa uma ameaça à democracia brasileira caso não haja responsabilização judicial. Farias citou exemplos de atentados ocorridos na década de 80, incluindo o ataque à sede da OAB, e alertou que a impunidade desses crimes pode comprometer o processo democrático do país.

Segundo Lindbergh Farias, a falta de responsabilização permitiria que esse grupo, que ele caracteriza como sem limites, ameaçasse a restauração do processo democrático. O deputado destacou a necessidade de garantir o julgamento e a condenação como uma medida crucial para a preservação da estabilidade democrática no Brasil.

