"Se trabalharmos bem, Lula pode chegar a 55% dos votos válidos", diz Leonardo Stoppa

247 – O jornalista Leonardo Stoppa afirmou, no programa Leo ao Quadrado, em parceria com o jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que o ex-presidente Lula deve vencer as eleições presidenciais de 2022 no primeiro turno, com um percentual muito superior aos 50% dos votos válidos. "Se trabalharmos bem, Lula pode chegar a 55% dos votos válidos. O Datafolha ainda não pega apoios mais recentes, como o do Henrique Meirelles, o do Fernando Henrique Cardoso e o dos artistas", diz ele. "Bolsonaro não tem mais como crescer. Lula ainda não bateu no teto. Todos estão abandonando Bolsonaro, até o Ratinho", acrescentou.

No programa, ele também condenou a censura determinada por um desembargador do Distrito Federal que proibiu a exibição de uma reportagem do Uol sobre os 51 imóveis que o clã Bolsonaro adquiriu em dinheiro vivo. "É crime esconder da sociedade os crimes de Bolsonaro", disse ele. Stoppa também afirmou que os bolsonaristas são associados ao crime organizado.

