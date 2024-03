"Se Trump vencer as eleições haverá outra tentativa de golpe no Brasil" , diz Brian Mier

Apoie o 247

247 - No Bom Dia 247, o jornalista Brian Mier concedeu uma entrevista à âncora Dafne Ashton, onde expressou suas preocupações sobre possíveis consequências para o Brasil caso Donald Trump vença as eleições presidenciais nos Estados Unidos. Mier afirmou categoricamente que uma vitória de Trump poderia desencadear uma outra tentativa de golpe no Brasil.

Durante a entrevista, Mier destacou que no passado Bolsonaro ajudou Trump e a interferir na política da Bolívia, no golpe de Estado de 2020 que aconteceu naquele país.

Além disso, Mier comentou sobre uma narrativa propagada pela direita, sugerindo que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes seriam autoritários. Ele ressaltou que essa narrativa tem ganhado espaço na mídia americana, o que pode preparar o terreno da opinião pública americana.

O analista político também alertou para a possibilidade de a burguesia brasileira se voltar contra Lula caso a economia do país não cresça este ano. Ele levantou a hipótese de que essa insatisfação econômica poderia levar à aliança entre a burguesia nacional brasileira, Trump, Milei e Bolsonaro, resultando em uma nova tentativa de golpe contra Lula.

Como medida preventiva, Mier sugeriu a criação de uma força-tarefa para proteger o Brasil de possíveis futuras tentativas de golpe. Em suma, Brian Mier enfatizou a importância de observar atentamente os desdobramentos políticos tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, alertando para os possíveis riscos que uma reeleição de Donald Trump poderia trazer para a estabilidade democrática no Brasil.

Assista :

