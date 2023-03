"Sem mobilização popular, Lula vira refém da burguesia", diz Rui Costa Pimenta

Apoie o 247

247 – O presidente do Partido da Causa Operária, Rui Costa Pimenta, afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que o presidente Lula está emparedado pela burguesia. Segundo ele, o Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, puxou o tapete do presidente, ao indicar um conselho privatista e entreguista para a Petrobrás. "O governo está sendo sabotado por dentro. O governo do PT é fraco e só se tornaria forte com mobilização popular", disse ele.

O presidente do PCO também disse que já é uma premissa que o governo vai servir à burguesia. "À medida que Lula avança, a burguesia vai para cima. Lula só pode derrotar a burguesia como representante de um grande movimento popular e o tema da Petrobrás é mais importante do que o dos juros", apontou. "A burguesia quer o Lula refém. Sem mobilização popular, Lula vira refém da burguesia", disse ele.

O dirigente partidário disse que os petroleiros precisam abrir uma mobilização dos trabalhadores. "A imprensa capitalista busca criar crises dentro do governo e Lula deveria evitar decisões impopulares, como o aumento da gasolina", disse ainda o presidente do PCO.

