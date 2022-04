Sergio Amadeu sobre venda do Twitter a Elon Musk: “agora é que os valores democráticos estão em risco”

Apoie o 247

ICL

247 - O sociólogo Sergio Amadeu, pesquisador de redes digitais, comentou, em entrevista à TV 247, o acordo de venda do Twitter ao homem mais rico do mundo, Elon Musk. Ele apontou os interesses empresariais por trás da venda de US$ 44 bilhões, e afirmou que Musk é adepto de um pensamento do Vale do Silício que ameaça a democracia.

As ligações de Musk com figuras como o bilionário libertário Peter Thiel o aproxima de ideais que são, em essência, antidemocráticos, afirmou o sociólogo.

“Elon Musk fez algo interessante, transformando o Twitter em uma empresa de sociedade anônima em uma empresa de um único dono. Por que ele fez isso? Qual o interesse dele de não ter nenhuma voz destoante no conselho de administração do Twitter. Certamente não é porque ele gostaria de solucionar um capricho dele. Ele gastou 44 bilhões de dólares. Não é uma coisinha qualquer”, disse

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Ele percebeu que, para entrar no hall da estabilidade dos grandes grupos econômicos, ele tem que atuar em várias áreas, como atua a GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft). Ele está querendo ter um conglomerado que tenha algumas plataformas, como é a Amazon, que tem desde comércio eletrônico, concorrente de streaming de vídeo, inteligência artificial, aeroespacial. Ele percebeu que tem que ser como a Microsoft, que tem uma empresa de saúde, uma de agricultura, uma de nuvem, uma de software. Algumas dessas empresas são plataformas, ou seja, uma infraestrutura digital que coleta dados da oferta e da procura de algum serviço ou produto. Então, ele comprou o Twitter não simplesmente por causa da liberdade de expressão máxima”, disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Agora sim é que os valores democráticos estão em risco, porque o Elon Musk tem uma pegada de confundir liberdade de expressão com liberdade de agressão, com violação de direitos. Ele anda muito com a turma do Vale do Silício, com o Peter Thiel, do PayPal. O Thiel disse que a liberdade não convive mais com a democracia, que a democracia quer sufocar a liberdade. Esse pensamento do Vale do Silício me preocupa muito, porque o Twitter era, ou ainda é, mais abertos que nós tínhamos”, completou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE