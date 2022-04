Só haverá golpe no Brasil com anuência da Casa Branca, diz Carlos Latuff

Apoie o 247

247 - Em entrevista à TV 247, o cartunista e ativista político Carlos Latuff fez duras críticas ao governo norte-americano e à sua participação nos golpes de Estado que tiveram o “dedo da Casa Branca”. Latuff ainda alertou que um novo golpe no Brasil, tocado por Jair Bolsonaro (PL), só acontecerá com a anuência da gestão estadunidense.

Segundo Latuff, o “dedo da Casa Branca'' esteve presente no golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff (PT). “Esse golpe, diferente do de 64, não teve a interferência do Estado. Quem se prestou a esse papel foi o Judiciário. E isso não foi uma decisão que partiu só do Judiciário ou das oposições aos petistas, ao Lula. Tem o dedo da Casa Branca”.

O cartunista destacou que a mão amiga dos EUA sempre esteve presente nos principais conflitos da América Latina. “De 1964 para cá, tem sempre o dedo da Casa Branca. Ela tem uma ingerência direta. É histórico. Basta pegar a Guerra Fria, o período dos anos 60 e todos os golpes na América Latina para você perceber o seu papel direto”, finaliza.

