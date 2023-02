"Só Lemann pode resolver a crise das Americanas", diz Luiz Cezar Fernandes

Financista, que foi sócio do bilionário, diz que Jorge Paulo Lemann tem o dever de colocar a mão no bolso e evitar perdas dos credores edit

247 – O financista Luiz Cezar Fernandes, que foi sócio do Garantia e fundador do Pactual, afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que o bilionário Jorge Paulo Lemann, dono da Ambev e sócio das Americanas, tem a obrigação de estancar a crise da rede varejista. "Só ele poderia resolver o problema", disse ele. Na sua visão, ele e seus sócios Marcel Telles e Beto Sicupira teriam a obrigação de colocar a mão no bolso para capitalizar a empresa e evitar prejuízos aos credores. "A fraude vem de muitos anos e é muito pouco provável que eles não soubessem", afirma.

Na sua visão, o objetivo da fraude era valorizar os papéis, para que a empresa pudesse se capitalizar no mercado e para que os acionistas pudessem sacar dividendos, mesmo sem resultados reais na empresa. Na entrevista, ele também afirmou que o caso não deve ficar impune, para não prejudicar a credibilidade do mercado de capitais.

