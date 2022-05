Sociólogo Rudá Ricci ressalta “as três ondas” do fascismo brasileiro e os seus principais atores

Em entrevista ao programa Literatura & Pensamento Crítico, na TV 247, Rudá Ricci explorou a trajetória do fascismo no Brasil edit

247 - Em entrevista concedida aos jornalistas Cesar Calejon e Victor Pino, o sociólogo e escritor Rudá Ricci explanou o que são “as três ondas” do fascismo no Brasil e os seus respectivos atores.

Durante o programa Literatura & Pensamento Crítico, Ricci falou sobre a sua mais recente publicação, intitulada Facismo Brasileiro e o Brasil gerou o seu ovo da serpente, lançada pela editora Kotter. Segundo ele, a primeira onda remete à articulação dos empresários na Constituinte de 1987.

“Naquela ocasião, começa o ativismo político-ideológico, com organizações empresariais para a intervenção na Constituinte, articulações para elaboração de projetos estruturais objetivando a reconfiguração do Estado brasileiro (1980-1990), a criação de aparelhos de difusão doutrinária liberal-conservador e o fomento às organizações de agitação política (1990-2000). Figuras como Jorge Gerdau e Paulo Rabello de Castro foram centrais neste processo, por exemplo”, explica o sociológo.

Ainda de acordo com ele, a segunda onda traz a infame Operação Lava jato e cria uma ofensiva discursiva. “Tudo começa com o julgamento do Mensalão, ainda em 2005. Depois a Lava Jato foi uma operação sob o signo do interesse dos EUA que se aliou à Rede Globo para criar o ambiente político ideal para a mobilização social de extrema-direita”, acrescenta Ricci.

Por fim, o próprio bolsonarismo é a terceira onda. “A campanha eleitoral de 2018 e os preparativos para a tomada do poder. As Forças Armadas brasileiras como ponto de tensão com o mundo civil e do empresariado de médio porte à conversão do alto empresariado nacional”, conclui o pesquisador.

