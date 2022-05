Stoppa: eleitor bolsonarista é tão estúpido que só liga para o que ele diz, não para o que ele faz

Apoie o 247

ICL

247 – O jornalista Leonardo Stoppa destacou, no programa Leo ao quadrado desta semana, com o jornalista Leonardo Attuch, que Jair Bolsonaro deve ser diretamente responsabilizado pela disparada da inflação e dos combustíveis, mesmo quando diz que os reajustes da Petrobrás representam um "estupro" contra os brasileiros. "O eleitor bolsonarista é tão estúpido que só liga para o que ele fala, não para o que ele faz. Por isso, ele condena a política de preços, mas não a muda", afirmou.

Sua reflexão inspirou uma mudança editorial no 247, que passará a atribuir a Bolsonaro, e não mais à Petrobrás, qualquer novo reajuste dos combustíveis no Brasil. Stoppa disse ainda que Bolsonaro não tem força para o golpe de estado. "O Brasil seria excluído dos tratados internacionais. Se Bolsonaro perder, terá que entregar a faixa", disse ele. "Bolsonaro se tornou persona non grata para a camada política dos Estados Unidos", acrescentou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE