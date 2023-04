"Tacla Duran tem o direito de ser ouvido e o Brasil tem direito de saber o que ele quer falar", diz Kakay

"Não quero fazer acusação, mas tenho que exigir que essas questões sejam passadas a limpo e investigadas", afirma o criminalista sobre as denúncias de Tacla contra Moro e Dallagnol edit

Opera Mundi - O jornalista e fundador de Opera Mundi, Breno Altman, recebe o advogado e jurista Antônio Carlos de Almeida Castro, também conhecido como Kakay, no 20 MINUTOS desta quarta-feira (12/04) para falar sobre o Caso Tacla Duran e as possibilidade do senador e ex-ministro da Justiça Sérgio Moro e o deputado e ex-procurador Deltan Dallagnol serem presos.

O ministro Ricardo Lewandovski, em uma de suas últimas decisões antes de se aposentar no Supremo Tribunal Federal, decidiu manter na máxima corte a apuração sobre suposta tentativa de extorsão contra o advogado Rodrigo Tacla Duran. O caso chegou ao tribunal após menção ao Moro e Dallagnol, como possíveis suspeitos desse eventual crime. Com Lewandovski aposentado, esse caso ficará a cargo por seu sucessor, que deverá ser indicado pelo presidente Lula e aprovado pelo Senado. O favorito ao cargo seria o criminalista Cristiano Zanin Martins, que defendeu o líder petista na Lava Jato.

Questionado por Altman sobre a possível indicação de Zanin para o STF, assumindo o Caso Tacla Duran, Kakay acredita que não h´á problemas éticos ou suspeitos na relação.

