"Temos um rato na presidência que só pensa na sua sobrevivência", diz Fernando Horta

247 – O historiador Fernando Horta afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que a sociedade brasileira deve estar alerta para a possibilidade de um autoatentado bolsonarista no 7 de setembro, para tentar culpar a esquerda. "Temos um rato na presidência que pensa apenas na sua sobrevivência", diz ele.

Na sua visão, Bolsonaro hoje se sente abandonado e diz que os Estados Unidos claramente preferem Lula a Bolsonaro. Mas ele faz um alerta sobre a política externa do futuro governo. "Os BRICS podem se transformar num bloco de oposição aos Estados Unidos, o que cria dificuldades para o Brasil. Lula deve se manter equidistante entre EUA e China", diz ele.

Horta também destaca que Bolsonaro se tornou tóxico para as elites brasileiras e diz que os militares brasileiros sempre foram contra a democracia brasileira. "Bolsonaro quer nos transformar numa grande fazenda, enquanto EUA e China entram numa disputa militar que tem como pano de fundo a questão tecnológica", comentou, ao falar sobre o atraso do debate público no Brasil.

