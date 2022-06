Tereza Campello: o problema do Brasil não é falta de comida, é falta de acesso

Apoie o 247

247 - A ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome Tereza Campello defendeu, em entrevista à TV 247, as políticas dos governos do Partido dos Trabalhadores que levaram a uma drástica redução da subnutrição no Brasil. Segundo ela, além do Bolsa Família, uma série de outras medidas não menos importantes foram implementadas para melhorar a condição geral de vida da população, resolvendo o principal problema que leva à fome no País: o acesso aos alimentos.

"O problema do Brasil não é falta de comida. O problema do Brasil é fata de acesso. O Brasil criou uma estratégia, que não é só o Bolsa Família, que respondeu por 14% a 20% do total do aumento da renda da população pobre", disse.

Citando políticas como a valorização do salário mínimo significativamente acima da inflação, geração de empregos formais, alimentação escolar, fortalecimento da agricultura familiar e participação popular, a ex-ministra afirmou ser necessário ter uma visão holística do problema da fome. "Todas essas coisas também foram destruídas. Obviamente, essa destruição nos levou de volta ao mapa da fome", disse.

