Tereza Cruvinel: estamos caminhando para uma autocracia do governo Bolsonaro

247 - A jornalista Tereza Cruvinel, em participação no Boa Noite 247 desta segunda-feira, 25, alertou para o avanço da extrema direita no Brasil, que se aproveita da correlação de forças e pode eventualmente atingir o estabelecimento de uma autocracia.

Ela observou que a extrema direita avançou diante da graça concedida a Daniel Silveira e da reação negativa dos militares contra as declarações do ministro Luís Roberto Barroso, do STF, que disse que as Forças Armadas teriam sido orientadas a atacar o processo eleitoral.

A Câmara agora vai debater o projeto do deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) que dificulta a perda de mandato parlamentar. Enquanto isso, a maioria dos ministros do STF tem defendido mais tempo para julgar a graça concedida a Silveira.

"Estamos vendo um avanço da extrema direita bolsonarista, com medidas concatenadas que visam isolar o Supremo. Mesmo com todos os erros que já cometeu no passado, o Judiciário vinha resistindo a esse avanço contra a democracia. Agora, está intimidado, porque não tem correlação de forças. Acredito que o Supremo não vai anular o indulto a Silveira, mas enquanto isso eles vão avançando, com as Forças Armadas ofendidas", observou.

"Bolsonaro diz que o decreto do indulto vai ser cumprido, e pelo visto vai mesmo, com o Supremo sem vontade de esticar essa corda, e nós vamos avançando para uma autocracia bolsonarista", disse.

