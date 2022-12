"Terrorismo em Brasília teve clara participação policial", diz Fernando Horta

Apoie o 247

247 – O historiador Fernando Horta afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que os atos terroristas ocorridos em Brasília, perpetrados por bolsonaristas no dia da diplomação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tiveram clara função de propaganda. "Bolsonaro decidiu partir para o tudo ou nada e os atos terroristas tiveram clara participação policial", afirmou.

Na entrevista, Horta demonstrou preocupação com a posse de Lula. "Estamos apostando que rosas vão vencer os canhões e fazendo uma posse grande demais, como se as instituições estivessem funcionando", afirma. "Bolsonaro fez do Palácio da Alvorada o bunker dos golpistas", acrescenta.

Horta também afirmou que a escolha de Flávio Dino na Justiça foi um acerto monumental. Sobre a não indicação da deputada Gleisi Hoffmann para o ministério, ele afirmou que "Gleisi no PT significa um partido forte". Horta disse ainda que "estamos no final de um processo de exorcismo" em relação ao fascismo da extrema-direita no Brasil.

