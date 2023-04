"Tirar Bolsonaro das urnas será um grande erro da esquerda", diz Rui Costa Pimenta

Presidente do PCO afirma que a inelegibilidade é um projeto da burguesia, que não deveria ter apoio dos partidos de esquerda edit

247 – Rui Costa Pimenta, presidente do Partido da Causa Operária, concedeu uma entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, e abordou diversos assuntos, incluindo a prisão de Lula, ocorrida há cinco anos, a política externa brasileira e a crise social na França.

Pimenta afirmou que a prisão de Lula foi uma manobra para evitar sua vitória nas eleições presidenciais de 2018. Segundo ele, "sua vitória seria uma catástrofe para o golpe de estado contra a presidente Dilma Rousseff em 2016". Ele também afirmou que Lula foi solto porque Sergio Moro, o ex-juiz responsável pela prisão de Lula, extrapolou suas funções e passou a lutar pelo poder político no Brasil. Pimenta ainda disse que já previa que Lula seria buscado em São Bernardo para ser novamente presidente da República.

Sobre a política externa brasileira, Pimenta destacou que a política externa do governo Lula foi o ponto que mais se destacou em seu terceiro mandato. Ele também disse que a política de Donald Trump contraria os interesses do imperialismo norte-americano e que o comércio Brasil-China fora do dólar seria um duro golpe para o imperialismo.

Pimenta também fez algumas observações sobre a atual crise social na França, afirmando que "o que está acontecendo lá não é uma greve. É uma rebelião, que pode se transformar em revolução". Ele argumentou que isso é um reflexo do colapso do imperialismo e que estamos vivendo uma crise inédita e sem precedentes do imperialismo norte-americano.

Por fim, Pimenta discutiu sobre a política brasileira e a figura do atual presidente, Jair Bolsonaro. Ele disse que Bolsonaro perdeu a eleição, mas que ninguém da direita conseguiu superá-lo na política. Segundo Pimenta, tirar Bolsonaro das próximas eleições seria um grande erro por parte da esquerda também. Ele ainda afirmou que a burguesia aguarda a oportunidade para colocar em marcha um golpe contra Lula e que Sergio Moro é um dos candidatos a ser o Zelensky brasileiro.

