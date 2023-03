"Todos os progressistas devem se unir por Zanin no STF", diz Leonardo Stoppa

Apoie o 247

247 – O jornalista Leonardo Stoppa avaliou, no programa Leo ao Quadrado, em parceria com o jornalista Leonardo Attuch, que o advogado Cristiano Zanin Martins é o melhor nome para o Supremo Tribunal Federal, no atual momento histórico. "Zanin teve papel central no realinhamento da política brasileira e todos os progressistas devem lutar por Zanin no STF", afirmou. Ele também disse que a defesa do estado de direito é uma agenda essencial da esquerda, além de lembrar que, mais do que ninguém, Zanin representa o combate à Lava Jato.

No programa, Stoppa também falou sobre propinas pagas por autoridades árabes a Jair Bolsonaro. "Bolsonaro não recebeu uma joia, ele recebeu dinheiro, propina. A família Bolsonaro é uma gangue e ninguém é laranja de ninguém. Michelle participava", disse ele.

