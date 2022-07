“Uma vergonha a OAB não estar encabeçando a luta pela democracia”, diz Hildegard Angel

A jornalista afirmou que, mais do que a carta, o importante é a luta e o engajamento de movimentos e entidades civis para combater o reacionarismo no Brasil edit

247 - Em participação na TV 247 neste domingo (31), a jornalista Hildegard Angel teceu uma dura crítica à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) por não estar atuando na organização e promoção da "Carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito". O documento foi encabeçado por ex-alunos da Faculdade de Direito da USP para repudiar o golpismo latente de Jair Bolsonaro (PL), que constantemente questiona o sistema eleitoral brasileiro e as urnas eletrônicas.

"Olha, é muito importante a carta da Faculdade de Direito da USP, mas ela é uma consequência de muita luta e muita resistência, sobretudo, da mídia progressista dos outros movimentos formados, o Grupo Prerrogativas e muitos outros, vamos ser justos", afirmou Hilde.

A jornalista complementou dizendo que, mais do que a carta, o importante é a luta e o engajamento de movimentos civis para combater o reacionarismo no Brasil: "Mas não vai ser por causa da carta, na minha opinião, que os militares vão sair de cena e que nós vamos conseguir alcançar nossos objetivos. Nossos objetivos estão custando muita luta a todo mundo, todos que estão nas redes sociais, todos que estão tendo coragem de falar a respeito, todos os movimentos e grupos mobilizados da sociedade civil."

Por fim, Hildegard criticou a omissão da OAB em relação ao movimento: "E mais: eu acho uma vergonha a OAB, por omissão, por esse desativismo político dela, não estar encabeçando essa carta. Cabe aqui uma crítica dura à OAB, que em todos os grandes momentos do Brasil teve um protagonismo que a instituição existe para ter. E ela não tem (agora). Não tem por causa de uma condução equivocada das suas finalidades."

