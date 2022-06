Vem aí uma nova Lava Jato eleitoral, diz Mario Vitor Santos

Jornalista alertou para as táticas já conhecidas da imprensa corporativa, que não esconde sua ideologia neoliberal edit

247 - O jornalista Mario Vitor Santos, em entrevista à TV 247, alertou para as táticas da mídia hegemônica que visam favorecer a candidatura de Simone Tebet. Segundo ele, a imprensa corporativa está preparando um novo fato político nos moldes da Lava Jato para tentar impulsionar a candidata do MDB, que representa a terceira via.

Comentando os incontáveis editoriais negativos de mídias como O Globo e O Estado de S. Paulo sobre o ex-presidente Lula e suas propostas, Mario Vitor afirmou que esses grupos favorecem "disfarçada ou explicitamente" a ideologia neoliberal.

"Por outro lado, veja só o tratamento benevolente e volumoso da decisão da formação chapa formada por Simone Tebet e aparentemente secundada na vice-presidência por Tasso Jereissati", disse. "Preparem-se para a nova Lava Jato. Tem uma nova Lava Jato eleitoral do consórcio dos meios de comunicação e das fontes a quem eles dão preferência".

