"Viagem à Casa Branca é o grande desafio da carreira política de Lula", diz Pepe Escobar

247 – O correspondente internacional Pepe Escobar afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que o chanceler alemão Olaf Scholz pretendia arrastar Brasil e Argentina para a guerra da Ucrânia. Na entrevista, ele também elogiou a posição de neutralidade explicitada pelo Brasil após o encontro. "Os russos sabem que Lula está cercado pelo Império. Ele não poderia ter falado outra coisa. Lula ficou em cima do muro elegantemente e segurou os dois lados", afirmou.

O jornalista também falou sobre a viagem de Lula aos Estados Unidos, a partir do dia 9. "Lula pisará num caldeirão de ovos na Casa Branca. Ele está sendo cultivado como um aliado neste momento, mas é uma situação conjuntural", afirma. "A viagem à Casa Branca é o grande desafio da carreira política de Lula e não há margem de manobra para uma moeda ao largo do dólar. A única saída para o Brasil é fazer um jogo de equilíbrio entre as grandes potências", destaca.

Sobre a guerra na Ucrânia, ele afirmou que a única cúpula viável para resolver o conflito é Washington-Moscou. Ele também disse que a hipótese de um peteleco do Império em Zelensky começa a ganhar terreno.

Recentemente reabilitado pelo Twitter, Pepe disse que havia sido cancelado por razões políticas. "Elon Musk também é crítico à política externa americana. Ele faz parte do 'deep state', mas o deep state não é uma entidade monolítica. Há um movimento crescente de contestação à guerra da Ucrânia dentro dos Estados Unidos", afirmou.

