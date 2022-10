"Vitória de Lula é essencial para derrotar o fascismo, mas não é suficiente", diz Alysson Mascaro

Apoie o 247

ICL

247 – O professor e filósofo Alysson Mascaro, que acaba de lançar o livro Crítica do Fascismo pela Boitempo Editorial, afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que a vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é um passo decisivo, mas não suficiente, para derrotar o fascismo no Brasil. "O fascismo é um fenômeno que advém do capitalismo. Por isso, podemos a qualquer momento retornar a ele", afirmou. "A maioria da burguesia do Brasil está engendrando a extrema direita no Brasil. Os setores dinâmicos do capitalismo brasileiro, puxados pelo agronegócio, são de extrema direita. Mas um pedaço da Faria Lima se desgarrou. De todo modo, o mercado financeiro ainda aposta em Bolsonaro. A burguesia brasileira vive no curto prazo e vê a eleição como oportunidade de massacrar os trabalhadores", acrescentou.

Alysson disse que, no contexto atual, é fundamental vencer as eleições. "Estamos no buraco e podemos afundar mais. Se afundarmos, o custo de saída será muito maior. Mas só a eleição não é suficiente. Nossa gente já está instigada a ser de extrema direita e é preciso tirar o nosso povo das garras do fascismo", afirmou.

Na entrevista, ele falou sobre o caso do bandido bolsonarista Roberto Jefferson, que tentou assassinar policiais federais e ainda assim teve tratamento especial do governo brasileiro. "Roberto Jefferson foi tratado com lhaneza. Se fosse qualquer outro cidadão, teria sido assassinado", afirmou.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.