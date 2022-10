"Vitória de Lula no primeiro turno é um objetivo que nunca deveria ter sido fixado", diz Breno Altman

Afastando o derrotismo, jornalista lembrou que desempenho do presidenciável petista foi o seu melhor já alcançado no primeiro turno, em termos de porcentagem edit

247 - Em entrevista à TV 247, o jornalista Breno Altman rechaçou que haja motivo para lamentação excessiva no campo progressista devido ao resultado do primeiro turno da eleição presidencial de 2022. Altman ressaltou, por exemplo, que o desempenho do presidenciável petista Luiz Inácio Lula da Silva foi o seu melhor já registrado em pontos percentuais, mesmo já tendo vencido outras duas eleições.

“A hipótese do Lula ganhar já no primeiro turno era remota. Era um objetivo que nunca devia ter sido fixado como principal, era de muito difícil realização. Então eu estou feliz com o resultado. Lula alcançou o patamar possível. 48,4% é uma belíssima votação, a maior que ele já teve em primeiro turno. Não tem o que achar ruim”, analisou o jornalista.

Altman reiterou que o problema foi a expectativa criada em torno de uma possível vitória já no primeiro turno: “foram difundidas ilusões de que a vitória em primeiro turno estava ao alcance das mãos. Então é isso que nós temos que tomar cuidado com esse tipo de análise e ilusão que foi difundida amplamente na militância de esquerda e que agora gera um certo sabor ruim, uma certa ressaca, mas o resultado do Lula foi espetacular”.

“Qual outra eleição que a gente ganhou no primeiro turno com 48,4%? Jamais. Então por que nós estamos chorando?”, indagou.

