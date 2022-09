Vivaldo: “Maior do que a força da Globo e da mídia é a força do povo”

Apoie o 247

247 - Vivaldo Barbosa, coordenador do Movimento O Trabalhismo, ex-deputado federal, Constituinte, brizolista histórico, participou do programa Giro das Onze, da TV 247. Ele analisou a conjuntura eleitoral e falou sobre as perspectivas do trabalhismo no Brasil.

Segundo ele, a conjuntura atual se assemelha ao momento da Constituinte de 1988, em que na sequência veio o ‘caçador de marajás’ construído pela mídia.

“Agora, vivemos esse belo momento de recuperação do povo brasileiro, mas a tarefa ainda está por vir a partir do ano que vem. É uma luta permanente e temos que enfrentar de imediato a revogação da reforma trabalhista. O povo está com os seus direitos precarizados”, destacou.

Sobre o papel da mídia, Vivaldo afirma que “os meios de comunicação são muito fortes e todos garantidos pelo capital”.

“O poderio da Globo é muito forte. A mídia de maneira geral é muito forte. Agora, mais forte que o poder da Globo e da mídia é o poder do povo. Quando o povo adquire a sua consciência, quando a consciência chega nas massas é um poder irreversível e irresistível”, declarou.

Para ele, o poderio da Globo está sendo derrotado por esta consciência irresistível do povo brasileiro, que adquiriu a consciência. “A TV Globo queria outra coisa para o Brasil”, frisou.

Sobre o futuro do trabalhismo, diante da campanha feita por Ciro Gomes (PDT), Vivaldo Barbosa declarou que o trabalhismo encontrou em Lula o seu maior representante.

“O trabalhismo teve em Leonel Brizola a expressão mais fulgurante dos últimos tempos. Mas é preciso registrar: o trabalhismo encontrou no Partido dos Trabalhadores o seu melhor defensor porque é o PT que mais defende a legislação trabalhista, a previdência e as estatais. Encontrou no Lula o seu melhor intérprete atual, que é o político brasileiro mais vinculado com esses ideais trabalhistas. Lula acrescentou a esses ideais trabalhistas a superação da miséria e da pobreza. Isso é uma contribuição do Lula e do PT ao trabalhismo”, disse.

