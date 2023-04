"Volta de Lula mostra que a capacidade de resistência do povo nunca pode ser desprezada", diz Paulo Moreira Leite

Apoie o 247

247 - Em participação no Bom Dia 247 desta sexta-feira (7), o jornalista Paulo Moreira Leite destacou a capacidade de resistência do povo brasileiro ao comentar a data que marca os cinco anos da prisão injusta do presidente Lula (PT) .

"A história do Lula confirma uma verdade que já foi repetida ao longo da nossa história naqueles momentos em que tudo parecia perdido: nunca despreze a capacidade de resistência do povo brasileiro. O povo brasileiro tem uma história de muitas vitórias e derrotas, mas ele demonstrou, acima de tudo, a capacidade de recuperar-se após derrotas, que foram inúmeras, e algumas muito pesadas", afirmou Paulo.

O jornalista elencou as derrotas políticas que o país viveu nos últimos anos e exaltou a resiliência da população, que, mesmo após conspirações do Judiciário, das elites e da política nacional, manteve sólida a democracia brasileira e derrotou o fascismo nas eleições de 2022: "as [derrotas] do Lula foram assim, certamente, a prisão, a perda dos direitos, sua cassação, a eleição de Jair Bolsonaro, e tudo isso parecia que nós estávamos entrando no inferno da história. E graças à resistência do povo, que nunca lhe negou apoio, e a resistência do próprio Lula, que sempre demonstrou firmeza, mesmo nos momentos mais difíceis, essa história foi virada".

"Então, quando lembro disso, é o que quero deixar para as novas gerações, eis o exemplo: nunca despreze a capacidade de resistência do povo brasileiro. Quando ele quer, ele vai à luta e vence", concluiu.

