"Voltamos ao padrão de divisão social da ditadura. Metade era Arena e metade era MDB", diz Alysson Mascaro

247 – O professor e jurista Alysson Mascaro fez um balanço das eleições, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247. "Furamos mais uma fronteira do reacionarismo no Brasil. Uma peça a mais se moveu – e não é fascismo ainda", disse ele. "A classe dominante é a burguesia, que é sempre de direita. Em raros momentos ela come com talheres", acrescentou.

Mascaro disse ainda que o Brasil voltou ao padrão de divisão social da ditadura. "Metade era Arena e metade era MDB. O PT está se convertendo no velho MDB. A política tradicional já foi. Não há condição de sustentar um regime liberal de centro", disse ele. "O apoio do mercado não traz voto algum em Lula. Lula precisa voltar à energia dos anos 80 e buscar o voto popular. Não é correto fazer campanha elitista. As ruas deveriam ter sido ocupadas há seis meses e precisamos retomar a luta contra o capitalismo", finalizou.

