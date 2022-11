Wadih Damous: bloqueios e atos golpistas “são terrorismo”

Segundo o advogado que integra a equipe de transição, “até agora o que estamos vendo é a conivência do aparato policial e militar com essa delinquência” edit

247 - O advogado e ex-deputado federal pelo PT do Rio de Janeiro, Wadih Damous, classificou como atos terroristas os bloqueios e ocupação de áreas de quartéis por parte de bolsonaristas inconformados com o resultado das urnas que deram vitória a Lula (PT).

Em entrevista ao programa Giro das Onze, da TV 247, Damous, que também foi presidente da OAB-RJ e integra a equipe de transição do governo Lula, afirmou que “o que está acontecendo, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, são atos terroristas”.

“Caso de envio da Força Nacional. Isso vai começar a se movimentar a partir do momento que o presidente Lula esteja governando de fato, porque até agora o que estamos vendo é a conivência do aparato policial e militar com essa delinquência. São golpistas”, disse.

Para ele, a Polícia Rodoviária Federal vai ter que ter uma atenção especial por parte do novo governo. “A começar por esse diretor-geral e seus asseclas”, apontou Damous, se referindo a Silvinei Vasques.

“Todos devem ser afastados das suas funções e conforme for, Silvinei tem que ser afastado preventivamente e fazer andar os diversos procedimentos administrativos e disciplinares que existem contra ele”, defendeu.

O Ministério Público Federal (MPF) recorreu ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) e pediu o afastamento imediato de Silvinei Vasques. Nesta sexta-feira (25), a Justiça tornou réu Vasques por improbidade administrativa por pedir votos para o então candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL).

“Tem que passar a limpo a Polícia Rodoviária Federal, que tem se mostrado mais delinquentes das forças de segurança pública. Até mesmo operações em comunidades do Rio de Janeiro contam com a participação da PRF, fugindo completamente de suas funções”, destacou Damous.

