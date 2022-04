Wadih Damous: “temos que denunciar na campanha as oito mil boquinhas dos militares no governo”

Apoie o 247

ICL

247 - O advogado e ex-deputado Wadih Damous, em entrevista à TV 247, afirmou que uma das prioridades na campanha presidencial deve ser a retirada dos cerca de 8 mil militares que compõem a administração federal.

Segundo ele, é necessário “denunciar as oito mil boquinhas dos militares no governo”. O ex-presidente Lula já afirmou que, se eleito, vai remover estes militares dos cargos comissionados.

Damous comentou ainda sobre os recentes escândalos envolvendo as Forças Armadas, como a aquisição de alimentos de luxo e Viagra para disfunção erétil. Ele lembrou que casos de corrupção vêm de longe, desde a época da ditadura, e que o governo Bolsonaro “liberou geral”. Mesmo assim, os “militares são sempre os primeiros a apontar o dedo e dizer que alguém é corrupto”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“As Forças Armadas jamais tiveram essa isenção que elas quiseram passar a impressão, que elas querem fazer crer que são livres de processos de corrupção. Isso não é verdade, sobretudo no governo Bolsonaro”, disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“O governo Bolsonaro liberou geral. É aquisição de picanha e filé mignon para a dispensa, de artigos de luxo para as tropas enquanto o país passa fome. E agora a história do Viagra, que se presta à piada, porque as FA não são lá muito boas de combate. Será que o Viagra é para isso?“, criticou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“São uma casta que não sabem que papel presta ao povo brasileiro. O papel das Forças Armadas brasileiras deve ser a proteção da soberania nacional, mas eles são os primeiros a vilipendiar a soberania. Eles têm contas a prestar à nação brasileira. Isso é uma vergonha”.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE