Wagner Miquéias Damasceno: “a escravidão foi decisiva para o desenvolvimento do capitalismo”

247 - Sociólogo e autor do livro Racismo, escravidão e capitalismo: uma abordagem marxista (Mireveja), Wagner Miquéias Damasceno é o entrevistado do programa Literatura & Pensamento Crítico desta semana, no canal da TV 247.

Durante a conversa, que foi conduzida pelo jornalista Cesar Calejon, o sociólogo abordou a associação entre a opressão racista e a exploração da mão de obra, as ideologias de dominação e a participação dos negros e negras no mercado de trabalho, com vistas ao governo Bolsonaro.

Ele desconstrói a ideia de que o desenvolvimento do capitalismo se deu por acumulação ou por muito trabalho e ressalta que “a escravização negra foi uma das alavancas fundamentais” para a sua fase inicial, tendo um “papel decisivo”.

Sobre o governo atual, ele classifica como “perigosíssimo”. “Vamos precisar lutar para esmagar o bolsonarismo definitivamente. O bolsonarismo é essa corrente de ultradireita que vai assumindo cada vez mais traços fascistas e que é a expressão do capitalismo na sua profunda crise, quando a democracia, que é burguesa, já não consegue mais resolver essas contradições”, explica Miquéias.

Para ele, “o bolsonarismo tem o apoio do setor das Forças Armadas para produzir um banho de sangue (no Brasil), fechar o regime e estabelecer uma ditadura. O programa econômico que o Bolsonaro e o seu ministro (Paulo Guedes) representam é a superexploração da classe trabalhadora, o que só poderá ser plenamente efetivado com o fechamento do regime. Há anos ele vem defendendo o mesmo projeto”.

Damasceno organizou o seu livro em quatro capítulos, abordando a escravidão negra e suas relações com a acumulação primitiva do capital, as ideologias racistas no Brasil, as relações entre cor/raça da população brasileira e trabalho e o marxismo diante da questão racial, passando por temas como a Guerra Civil dos Estados Unidos e a revolução no Haiti.

Durante o programa, ele também discutiu a formação social brasileira e refletiu sobre como o bolsonarismo permeou a mentalidade de jovens nas periferias brasileiras.

