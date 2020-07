É editor-executivo do Brasil 247 e apresentador do Giro das 11. Antes disso, foi repórter e editor do jornal Voz da Unidade, do PCB (1982-86). Repórter e secretário de redação da sucursal de Brasília da Folha de S.Paulo (1986 -91) quando cobriu a Constituinte e campanha eleitoral de Fernando Collor de Mello, tendo encerrado sua trajetória no jornal como editor do Painel. Comentarista na rádio Eldorado (1991-93); afastou-se do jornalismo por mais de 20 anos. Editor no site Outras Palavras e na Carta Capital entre 2015 e 2018, quando tornou-se editor e apresentador no 247. Também integra o conselho editorial do Brasil 247.