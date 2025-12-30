Liana Cirne Lins

Email e Redes Sociais:

Professora Associada do Departamento de Direito Público Geral e Processual da Faculdade de Direito do Recife (Universidade Federal de Pernambuco - UFPE). Doutora em Direito Público pela Universidade Federal de Pernambuco (2007). Mestra em Instituições Jurídico-Políticas pela Universidade Federal de Santa Catarina (2001). Especialista em Transtorno do Espectro Autista (2024). Tem experiência na área de Direito, com ênfase em processo civil, processo constitucional, processo ambiental e em direitos da pessoa com deficiência.