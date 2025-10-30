Abel Ferreira muda esquema do Palmeiras contra a LDU pela Libertadores; confira a escalação

O técnico português Abel Ferreira definiu o Palmeiras que enfrentará a LDU nesta quinta-feira (30), no Allianz Parque, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Libertadores. A partida começa às 21h30 (de Brasília), e o time alviverde precisa vencer por pelo menos três gols de diferença para seguir com chances de chegar à final.

Segundo informações publicadas pelo UOL Esporte, o treinador apostará em uma formação com três zagueiros e fará quatro alterações em relação ao time que perdeu por 3 a 0 no jogo de ida, em Quito.

A escalação confirmada traz: Carlos Miguel; Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Murilo; Allan, Andreas Pereira, Sosa, Maurício e Piquerez; Flaco López e Vitor Roque.

As principais novidades ficam por conta das entradas de Bruno Fuchs, Allan, Sosa e Maurício, que substituem Khellven, Emiliano Martínez, Raphael Veiga e Felipe Anderson. A mudança de esquema reflete a estratégia do técnico para aumentar a solidez defensiva e o poder de criação no meio-campo, tentando imprimir ritmo intenso desde o início.

No ataque, Abel mantém a confiança na dupla formada por Flaco López e Vitor Roque, apostando na velocidade e na presença de área dos dois jovens atacantes. O Allianz Parque deve receber casa cheia, com o torcedor alviverde empurrando a equipe em busca de uma virada histórica.

Expectativa em todo o Brasil pela internet

Segundo dados do Google Trends, estados da região Norte e Centro-Oeste dominaram as buscas pelo jogo, em proporção, ao longo do dia.