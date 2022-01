Aberto da Austrália divulga sua chave masculina e mantém a presença do tenista sérvio Novak Djokovic

Apoie o 247

ICL

247 – A organização do Aberto da Austrália, um dos mais importantes torneios de tênis do mundo, acaba de divulgar suas chaves, mantendo a presença do tenista sérvio Novak Djokovic, que não se vacinou contra a covid-19 e estava com sua presença ameaçada na competição. Djokovic é o primeiro cabeça de chave e tentará seu décimo título na Austrália. Confira aqui as chaves .

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE